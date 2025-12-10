П ремиерът Росен Желязков отправи остро послание в началото на правителственото заседание. „Демокрацията изисква да чуваш и онова мнение, което не ти харесва“, заяви министър-председателят, подчертавайки, че това е изборът, който България е направила преди повече от 30 години.

Желязков настоя целият кабинет да присъства на дебатите по вота на недоверие, защото „всички мотиви – правилни или не – трябва да бъдат чути“. Според него само така може да се гради реална политика, а не поредното политическо ехо.

Премиерът припомни, че управлението му идва с амбицията да „надгражда над направеното“, така че следващите правителства да стъпят на по-стабилна основа. Той подчерта, че кабинетът слуша гласа на младите, но и на зрелите поколения – всеки, който иска България да бъде по-добро място за живеене.

Желязков отправи и ясен апел за спокойствие на улицата. Той призова протестите да останат мирни и предупреди, че упражняването на граждански права върви ръка за ръка с уважението към правата на всички – протестиращи, полицаи и граждани, независимо от политическите разделения.