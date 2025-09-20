П одобно на ограниченията в София и в Пловдив въвеждат зони с ниски емисии. Забраната за стари автомобили ще започне от края на следващата година. Огранието ще важи в рамките на 7 месеца от октомври до април. Нова наредба за чистотата на атмосферния въздух забранява и използването на дърва и въглища за отопление от началото на 2027 година.

В момента буферни паркинги и специални зони за паркиране около забранените за стари автомобили райони в Пловдив няма. Те ще бъдат заложени в генералния план за движение на града, който предстои да бъде приет. Това са част от мотивите, с които някои от общинските съветници гласуваха против наредбата, която въвежда забранителните зони, съобщи БНТ.

Яна Димитрова, общински съветник от "Браво Пловдив": "В Пловдив няма работещ градски транспорт, в Пловдив няма метро, наистина въздухът е замърсен и с това съм съгласна, но нека преди да подходим рестриктивно да помислим какви са алтернативите за това.

Ден след гласуването на наредбата, пловдивчани също са скептични как тя ще функционира.

- Просто не виждам как ще се получи това нещо, Пловдив е толкова компактно застроен, че е много сложно.

- Аз съм твърдо да може всеки автомобил, който не отговаря на изискванията и замърсява околната среда, да не посещава тези зони. Но това да не става по годината на производството. Не може има коли, които са на по 2-3 години, пушат като комини и те ще могат да влизат в центъра, което абсолютно обезсмисля идеята.

Бензинови автомобили над 34 години и дизелови над 24 към дата 1 октомври 2026 година ще бъдат ограничени да се движат в центъра на Пловдив в т. нар. малък ринг.

Иван Стоянов – заместник-кмет на Пловдив: "Големият ринг се въвежда от 1 октомври 2028 г. до 30 април 2029 година. Контролът ще се осъществява с видеонаблюдение. Наказанието за физически лица е до 1000 лева."

Според общинската администрация до края на септември 2026 година ще бъде решен и въпросът с паркирането.

Иван Стоянов – заместник-кмет на Пловдив: "Паркингът на Колодрума може да се отдели, част от него, като буферен, паркинга пред КАТ..."

В приетата наредба беше направено изключение за ретро автомобилите. А според съветниците от групата на "Възраждане", тя е дискриминационна и заради това те ще сезират областния управител.