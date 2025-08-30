С толичният инспекторат и район „Възраждане“ проведоха съвместна акция по разчистване на опасно и растящо нерегламентирано сметище на ул. „Добруджански край“ - в близост до Руски паметник.

Освен незаконно депо за всякакви отпадъци, мястото е било превърнато в във временно обиталище на хора със скитнически начин на живот и е представлявало риск за здравето на хората в района. Обитателите са напуснали напълно доброволно след началото на акцията по разчистване, съобщиха от Столичната община.

Столичният инспекторат и район „Възраждане“ са реагирали след получени сигнали от граждани. От мястото на пъпа на София са извозени общо 13 тона отпадъци, включително едрогабаритни и строителни отпадъци, както и счупен контейнер за битови отпадъци, своеволно и нерегламентирано преместен от друго място. Извършено е и обстойно кастрене на обраслата около мястото растителност.

Почистването на обекта е част от последователните усилия на Столичния инспекторат за въвеждане на ред и чистота в града, след реформата, стартирана от администрацията на кмета Васил Терзиев, посочиха от „Московска“ 33.

През първата половина на 2025 г. Столичен инспекторат отчете 48% ръст на извършените проверки спрямо същия период на 2024 г., достигайки 28 958 броя. Рекордно са скочили съставените актове за административни нарушения (АУАН), които са почти двойно повече – 5948 броя за първите шест месеца на 2025 г. срещу 3100 броя за същия период на 2024 г. Регистрирани са и по над 17 000 сигнала от граждани и организации Инспекторатът е предприел действия през първото полугодие на 2025 г.

Столичният инспекторат изказва благодарност на всички граждани, които не остават безучастни към проблемите на града. Контролният орган разчита на активното участие и сигнализиране от страна на хората за предотвратяване на кризи и възстановяване на реда и чистотата в София, посочиха още от кметството и посочиха, че сигнал до инспектората може да се подаде на денонощния телефон на Оперативния център: 02/987 5555, чрез имейл: inspectorat@inspectorat-so.org и чрез писмо: до Столичен инспекторат на адрес: София 1000, ул. „Париж“ №5.