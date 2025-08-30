Н ационалният осигурителен институт започна информационна кампания за еврото в цялата страна. Експерти от всички 28 териториални поделения у нас тръгнаха на посещения в домове за стари хора, за да дадат разяснения по промените относно изплащането на пенсиите след преминаването на страната ни към единна европейска валута.

Част от кампанията е и дом в град Средец възрастните хора получиха брошури с илюстрации как ще изглеждат банкнотите и монетите, връчени са им и разяснения как ще се превалутират пенсиите им. Експерт от териториално поделение Бургас отговаряше на въпросите им.

Експертът по осигуряване от отдел „Пенсии“ НОИ Юлия Драгнева обясни, че целта е пенсионерите да бъдат успокоени, че превалутирането ще стане автоматично и безплатно. "Няма нужда никъде да подават нищо. По телефон също да ги осведомим, че не се звъни, в НОИ - Бургас няма такава практика. Искаме да ги предпазим от най-различни измами", посочи той, предаде NOVA.

На възрастните хора бе обяснено и че не трябва да подписват никакви документи във връзка с промените. Също и че пенсиите им ще бъдат служебно закръглявани в тяхна полза без да имат тревоги, че ще бъдат ощетени.

Дафина Николова се надява да е за добро. Но признава, че възрастните трудно ще свикнат.

На свой ред Стоянка Маврукова смята, че е неизбежно да има опити за измами.

"Най-често хората се затрудняват в преизчисляването на сумите, но това най-вероятно ще им е най-трудно първия месец, когато работим и в двете валути, когато се налага да плащаме в лева, а ще ни връщат в евро. Но разпорежданията за пенсиите и добавките са изцяло в евро, така че няма да има объркване", увери Драгнева.