С офийският градски съд гледа мярката за неотклонение на Никола Николов – Паскал.

В събота изтичат 72-та часа, за които първоначално беше задържан.

БОМБА: Сърбите ни връщат Паскал!

От прокуратурата настояват той да остане за постоянно в ареста. Пред съда пък Паскал обяви, че иска по-лека мярка, за да си направи операция в Германия, предаде БГНЕС.

Съпругата и сина на задържания и неговия адвокат Димитър Марковски.

На 28-ми август Никола Николов – Паскал в продължение на 3 часа и половина даваше обяснение по делото за контрабанда и корупция в Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Николов запази пълно мълчание и не отговори на нито един от въпросите на медиите.

ПЪЛНО ЗАТЪМНЕНИЕ: Въртят на шиш Паскал над 3 часа, не каза "гък" пред журналистите!

Обвиненият за участие в организирана престъпна група за контрабанда, заедно с бившата директорка на Агенция „Митници“ Петя Банкова и бившия главен секретар на МВР Живко Коцев на 27-ми август бе предаден на българските власти на ГКПП "Калотина". Това се случи точно година, след като България поиска екстрадицията му от Сърбия и съдът и властите в Белград одобриха искането ни.

КАНАЛИТЕ НА ПАСКАЛ като Непобедимите!

Съдът се оттегли на заседание. Решение по мярката се очаква след 17.00 ч.