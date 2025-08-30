Д ългогодишен пчелар строи параклис в пчелина си в русенското село Кацелово. Иван Кънев е председател на сдружението „Пчелари – Русе“ и неговите кошери бяха сред най-засегнатите от високата зимна смъртност тази година. Параклисът ще носи името на свети великомъченик Прокопий, който се смята за покровител на пчелите. Макар че параклисът ще бъде в частен имот, всеки ще може да го посети, да запали свещичка и да се помоли. Наскоро бе направена първата копка на градежа, а отец Янко от Русенската света митрополия отслужи водосвет.

„Няма да е опасно за хората заради пчелите. Мястото е декар и половина, а кошерите са на около 200 квадратни метра. Самият параклис ще е до улицата. Не е ли все едно човек да мине по улицата или да се отклони малко навътре?“, обясни пред „Телеграф“ Иван Кънев.

Градеж

Една сутрин той се събудил с натрапчивата мисъл, че трябва да построи параклис. Решил, че моментът вече е дошъл. Градежът ще е изцяло с лични средства на Кънев. Той не си поставя някакъв краен срок и казва, че с Божията помощ всичко ще се случи. Параклисът ще има площ от около 6-7 квадратни метра и височина поне 3 метра.

Иван Кънев разказва и как е възстановил пчелина си след отчетената висока зимна смъртност в региона. В началото на март при първите пролетни прегледи на кошерите в Североизточна България се оказа, че има над 50 процента измиране на пчелите, а на някои места като например на границата между Търговищка и Разградска област – 100 процента. В пчелина на Иван Кънев зимната смъртност е била 90 процента.

„Допълнително имаше студове през март в района, в който са моите кошери. Две поредни нощи температурите паднаха до минус 21 градуса. Семействата вече бяха почнали да се развиват, така че отчетохме и пролетна смъртност. В моя пчелин от 136 пчелни семейства останаха само 14“, обясни Кънев.

Пестициди

За да се установи коя е причината за измирането, пчеларите в региона поканили проф. Пламен Петров от Аграрния университет в Пловдив да вземе проби от меда в кошерите. Изследванията му показали, че зимните хранителни запаси съдържат много пестициди. Когато направили равносметка, се оказало, че освен в Североизточна България висока зимна смъртност е отчетена и в Пловдивско, в района на Първомай и Съединение, където земеделието е силно развито. Там смъртността била около 70 процента.

Паша

„Слава Богу, това, което оцеля, се разви много добре. Говоря за целия Русенски регион, не само за моя пчелин. С цената на много труд възстановихме семействата – създадохме нови, лично аз закупих още десетина. От друга страна тази година имахме много слънчогледова паша и това ни помогна. Тъй като площите с тази култура бяха засети по различно време, тази паша продължи от 11 до 20 дни, така че мед ще има. Поне при тези, които успяха да възстановят пчелните си семейства“, обнадежден е русенският пчелар.

Жанета Йорданова