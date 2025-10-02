П арламентът прие на две четения в едно заседание промени в Закона за държавния бюджет за тази година заради водната криза в община Плевен. „За“ бяха 180 депутати, нямаше против, 10 се въздържаха.

Промени

От списъка с приоритетните проекти на община Плевен по инвестиционната програма бяха извадени два с обща стойност 10,3 млн. лева и добавени седем водни проекта на същата стойност. Министерският съвет освен това ще може да прави промени в списъка по инвестиционната програма на общините, която е за 7 млрд. лева и е част от Закона за държавния бюджет, без санкция на парламента, решиха още депутатите. Това ще може да става само за финансиране на проекти за питейно-битово водоснабдяване при необходимост. Извършват се и технически изменения в стойностите на проектите на общините – Тервел, Летница, Брезник, Силистра, Котел и Доспат. Те са компенсирани в рамките на определените лимити. „Плевен се отказва от едни проекти, за да отидат парите от тях за ВиК приоритетни“, обясни председателят на бюджетната комисия Делян Добрев (ГЕРБ-СДС).

Критики

Критики за търпяно бездействие спрямо водната криза и взаимни обвинения си размениха депутатите по време на дебатите преди гласуване на промените.

„Дава се право на общината да приватизира ВиК проекти и да предвиди ремонт на вътрешната водопроводна мрежа“, каза Богдан Богданов от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ). Той отбеляза неглижирането на проблема през последните две години, но призна, че „с промените се поставя началото на решаване на проблема с безводието“. Мартин Димитров съобщи, че при управлението на ГЕРБ е бил ремонтиран само един язовир. Лъжа е, че е ремонтиран само един язовир, отговори председателят на регионалната комисия Младен Шишков (ГЕРБ-СДС). Язовирите, които са предадени за ремонти, не са за питейни нужди, а за водоснабдяване. Към момента са ремонтирани над 120 язовира, добави депутатът. Плевенчани да нямат режим догодина е най-важното, заключи Валери Лачовски от ГЕРБ-СДС. Коста Стоянов от „Възраждане“ попита защо се дават пари само за Плевен, при положение че има много други населени места с режим на водата... Виолета Комитова от МЕЧ посочи, че бюджет 2025 г. е бюджет на асфалта, въпреки призивите и предупрежденията, че водната криза у нас се разраства.

Действия

ВиК-Плевен прави учестен мониторинг на питейната вода заради въведения режим. Всяка седмица се вземат проби от всички райони на град Плевен от утвърдени от Регионалната здравна инспекция пунктове. Резултатите от изследванията може да се следят на сайта на дружеството. До момента анализите показват, че водата, подавана от водопроводната мрежа на град Плевен към потребителите, отговаря на изискванията за качество и може да се ползва за питейно-битови цели.

Таня Киркова