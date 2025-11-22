С АЩ „тайно са наблюдавали 3I/ATLAS“ в продължение на 20 години с нови технологии и „са имали план за това“. НАСА наскоро публикува нови изображения на междузвездния обект 3I/ATLAS, потвърждаващи, че е комета.

ЛЪЖАТ ЛИ НИ? НАСА крие истината за „извънземния кораб“, който обикаля Слънчевата система?!

Това последва месеци на теории, че обектът е потенциален извънземен космически кораб, включително твърдения от изследовател от Харвард и член на Конгреса на САЩ.

Сега обаче експерт твърди, че скалата всъщност е била наблюдавана от НАСА в продължение на 20 години като част от тайна мисия за планетарна защита. В публикацията в блога на Medium, цитирана от International Business Times, се твърди, че са открити изтекли изображения на кометата. След това се обсъжда академична статия от 2005 г., в която се акцентира върху програма, наречена CASSANDRA, свързваща двете.

Наблюдателите на изображенията забелязват необичайни геометрични модели от това, което се предполага, че е 3I/ATLAS, твърдейки, че това е несъвместимо с естественото кометно поведение.

CASSANDRA беше представена за първи път на 57-ия Международен астронавтичен конгрес във Валенсия, Испания през 2006 г. Докладът продължава с предложения за начини за откриване на заплашителни обекти на екстремни разстояния, очертавайки начини за справяне с обекти близо до Земята (NEO).

Футуристична технология за наблюдение на NEOs беше пусната през 2022 г. и сега потребителите теоретизират, че всичко това е било част от 20-годишен план.