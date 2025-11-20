П рофесорът и физик от Харвард Ави Льоб е категоричен, че 3I/ATLAS все още може да бъде извънземен космически кораб, въпреки че НАСА опровергава спекулациите. Ученият обаче е категоричен, че повече информация за обекта ще имаме преди Коледа, когато той ще се приближи изключително близо до Земята.

СЛЕД КАТО СМЕНИХА ЦВЕТОВЕТЕ: Извънземните се обадиха!

Льоб се изказа в дебата 3I/ATLAS, споделяйки „това, което НАСА е трябвало да подчертае“ относно предполагаемия извънземен кораб-майка. Специалисти от НАСА проведоха пресконференция в сряда, на която опровергаха спекулациите, че междузвездният обект, прелитащ през нашата слънчева система, е космически кораб, и потвърдиха, че това е комета.

Физикът Ави Льоб обаче е убеден, че 3I/ATLAS все още може да бъде космически кораб и казва, че НАСА не ни е разказала цялата история. Професорът от Харвард обеща да анализира снимките през следващите дни, за да определи дали това може да представлява заплаха за Земята. Той каза: „Представителите на НАСА е трябвало да подчертаят какво не разбираме за 3I/ATLAS, вместо да настояват, че това е позната комета от нова среда на раждане“.

Те заявиха, че 3I/ATLAS прави това, което правят кометите, а именно отделя газ и прах и реагира на гравитацията. Но космически кораб, който е събирал прах и ледове от CO2, CO и H2O на повърхността си, пътувайки през студената междузвездна среда, би могъл да развие и външен слой прах, смесен с ледове, които сублимират, когато са осветени от слънчева светлина, предава Daily Star.

Льоб, професор по наука в университета Бейрд и директор на института в Харвардския университет, отново посочи аномалии, които предполагат наличието на 3I/ATLAS, включително масата му в сравнение с други междузвездни обекти и поведението на струите, които се проектират от него, които „биха могли да разкрият фрагменти от разпаднал се айсберг или мини-сонди, изпуснати от технологичен кораб-майка“. Той предположи, че ако става въпрос за извънземен кораб-майка, 3I/ATLAS може да изпраща сонди до Марс и Земята, докато посещава нашата слънчева система. Той каза, че до Коледа бихме могли да разберем дали става въпрос за космически кораб и посъветва наблюдателите на извънземни да отбележат 19 декември в календарите си, тъй като това е датата, на която 3I/ATLAS ще премине най-близо до Земята.