У чени от НАСА смятат, че извънземните могат да проникнат в нашите радиочестотни системи, като телефон - и използвайки същата тази система, може да успеем да ги локализираме. Ново проучване предполага, че комуникациите с нашия космически кораб и роувъри могат да бъдат прихванати.

За да контролират марсоход от Земята, учените трябва да изпратят мощни предавания към съседни планети в нашата Слънчева система. В резултат на това целевата планета не приема всички радиовълни, изпратени в нейната посока. Част от сигнала продължава в Космоса, изгубен завинаги, пише Daily Star.

Въпреки това, тези, които постоянно разширяват радиосигналите, могат да бъдат взети от други слънчеви системи и хванати от извънземния живот. Пенсилванският държавен университет и Лабораторията за реактивни двигатели на НАСА разгледаха теорията и заявиха, че извънземният живот има 77% шанс да бъде в линията на една от радиовълните, изпратени в Kосмоса.

Пинчен Фан, астроном от Penn State, казва в проучването: "Въз основа на данни от последните 20 години установихме, че ако извънземен интелект е на място, което може да наблюдава подравняването на Земята и Марс, има 77% шанс те да бъдат на пътя на едно от нашите предавания - по-вероятно е да са в случайни, отколкото да са в случайна позиция в произволно време".

Екипът, който прави изследването, е разгледал десетилетия на записи от Deep Space Network (DSN) на НАСА, който се използва за комуникация с роувърите в Kосмоса. Може би най-интригуващото е, че учените смятат, че можем да обърнем това, което означава, че Земята може да се включи в извънземни сигнали, изпращани от Слънчевата система.