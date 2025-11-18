А кция на ОД на МВР – Варна и НАП се извършва на територията на морската столица. Във фокуса на проверките са игрaлни зaли, зaложни къщи и фирми за бързи кредити. Специализираната операция на полицията се извършва съвместно с други служби. Един от акцентите при проверките на залите за хaзартни игри е дали в тях не се допускат хора в нарушение на закона.

При установяване на такива лица на родителите се налагат съответните глоби – от 300 до 500 лева при първо нарушение и от 500 до 1000 при второ.

Проверява се също за лица, за които има забрана да влизат в игралнатa залa. През първия ден от акцията на територията на МВР - Варна са проверени 27 игрaлни зaли, не са открити нарушения, посочват от полицията.

Освен представители на полицията, пожарната и Националната агенция по приходите, в тях участват представители на Инспекцията по труда и Комисията за защита на потребителите. Ще бъдат проверени всички игрaлни зaли, както и зaложните къщи и фирмите за бързи кредити. Специализираната операция продължава до неделя.