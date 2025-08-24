З адържан е шофьорът на буса, превозващ 24 нелегални мигранти от Афганистан. Става въпрос за 21-годишен мъж. Той избяга след гонка с полицията в събота. В неделя преди обед е задържан край КПП-Караагач в такси, с което се опитал да напусне района, предаде NOVA.

Шофьорът на таксито също дава обяснения в полицията в Приморско.

Още в събота беше задържан е и водачът на пилотната кола. И двамата са грузински граждани.

Пред NOVA главен комисар Антон Златанов, директор на „Гранична полиция”, обясни, че се работи по разкриването на по-високите нива на този канал. „Това със сигурност ще се случи", каза Златанов.

В събота след преследване, превозното средство беше спряно в бургаското курортно село Лозенец.