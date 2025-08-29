Н ечувана агресия. Млад мъж от Севлиево уби котка, като я хвърли в земята. По информация на БНТ младежът днес е разпитан.

Сигналът за зверството е подаден от собствениците на котето. Убийството е заснето и публикувано в социалните мрежи.

Стопаните на животинката са подали сигнали до полиция и прокуратура, но все още не е ясна самоличността на извършителя. Инцидентът е от 25 август.

На ужасяващи кадри се вижда как момче на видима възраст 16-17 години минава по улица в Севлиево, взема малка котка от ограда и я удря в земята.

Този случай обаче не е единичен. Подобна жестокост е проявена и в Първомай, където мъж прегазва умишлено бездомно кученце. Кадрите са разпространени отново в социалните мрежи с молба за помощ и адекватни действия.

Шофьорът е стопанин на немска овчарка и преди да извърши зверството, е насъсквал многократно животното си срещу бездомното куче Мая, която е била едва на година и половина. Жената, която е полагала грижи за Мая, е помолила човека да не постъпва повече така, но уви – в първия удобен момент той е направил същото и накрая е минал през бездомното животинче, което е загубило живота си.

Гражданинът, заел се с казуса, написа в поста си, че ще бъде подадена жалба в прокуратурата.

Тези два трагични случая показват, че очевидно насилието над животни не приключва след скандалния случай с Габриела Сашова и Красимир Георгиев, които извършваха зверства с гръбначни животни за пари. Подобни клипове са показател, че насилници продължават да действат безнаказано, а институциите неглижират проблема, писа trafficnews.bg.