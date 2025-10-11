Ш окиращ случай разтърси Австрия! Машинист на влак е обвинен, че в продължение на близо две десетилетия е примамвал млади момчета в локомотивната си кабина и извършвал сексуални посегателства над тях, разкрива австрийската телевизия ОРФ.

Първата жертва събрала смелост да подаде жалба в началото на тази година. След нейния сигнал още 19 предполагаеми жертви са се осмелили да говорят. Извратените действия започват още от 2003 година и ужасиите продължават чак до днес!

Полицията и прокуратурата потвърждават, че разследването е в ход, но крият подробности заради шокиращия характер на случая и за да защитят пострадалите. Известно е само едно –- всички жертви са момчета, като не е ясно колко от тях са били непълнолетни по време на злоупотребите.

Според ORF машинистът ловял жертвите си в социалните мрежи, а последният известен случай бил само отпреди няколко години – което означава, че мъжът е действал необезпокояван дълго време.

От Австрийските железници потвърдиха, че срещу него е стартирана процедура по дисциплинарно уволнение. Страната е в шок – как такъв човек е оставен да управлява влакове толкова години?