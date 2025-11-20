П ровежда се най-голямата акция на ГДБОП и Софийска градска прокуратура срещу трафика на културни ценности. Акцията е подкрепена от Европол и италианските карабинери и се провежда на територията на осем държави. Има задържани. У нас са претърсени адреси, иззети са множество артефакти. За акцията съобщиха от ГДБОП на страницата си във Facebook.

Престъпната мрежа е действала в световен мащаб повече от 16 години. Само в България са извършени 35 ареста и процесуално-следствени действия в 15 града, като паралелно са осъществени претърсвания и в още няколко европейски държави. Общият брой проверени адреси, автомобили и сейфове достига 131, сред които 120 у нас, както и обекти в Гърция, Франция, Германия и Албания.

Това е най-голямата акция за опазване на културното наследство, извършвано от Европол. Освен че се провежда на територията на 8 държави, в България с нея вчера, 19 ноември, са били ангажирани 220 служители на ГДБОП. Открити са хиляди артефакти, включително с произход от Китай и Египет.

Иззети са хиляди предмети с белези на културна ценност – златни и сребърни монети, керамика, метални артефакти, църковна утвар, произведения на изкуството, бижута, древни камъни, както и голямо количество оръжие, боеприпаси, инвестиционно злато, пари в брой и документи, доказващи незаконна дейност. Сред откритото има и сертификати за реликви, металдетектори и електронни устройства, използвани за прикриване на следи от трафика.

Операцията е реализирана под ръководството на Софийската градска прокуратура със съдействието на Европол и Евроджъст, като в нея участват органи от още шест държави: Албания, Германия, Гърция, Франция, Италия и Великобритания. Специално създадена оперативна група към Европол координира обмена на информация и анализ на мрежата, като подпомага и стартирането на нови разследвания в няколко партньорски държави.

Разследването продължава повече от четири години, през които са проследени международни финансови трансакции за над 1 милиард долара – значително надвишаващи декларираните доходи на замесените лица. Предстоят и данъчни ревизии, тъй като установеното имущество за милиони евро не съответства на официалните им приходи. Участници в групата включват дилъри, трафиканти, колекционери и даже археолози с научни титли, у които са открити предмети от незаконни разкопки.

Европол определя операцията като най-голямата, провеждана някога в агенцията в сферата на културното наследство. Организацията подчертава, че международното сътрудничество е ключово, тъй като незаконният арт пазар е изключително сложен и често позволява на престъпните мрежи да прикриват произхода на артефактите. Италия вече е възстановила над 300 безценни археологически обекта, открити благодарение на действията на ГДБОП и европейските партньори.

🇧🇬🇪🇺 Операцията поставя акцент върху сериозния мащаб на нелегалната търговия с антики, която генерира милиони и представлява нарастваща заплаха за културното наследство в Европа. Тя показва и че координираните действия между държавите могат да доведат до значими резултати в защитата на историята и културните ценности.