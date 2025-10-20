П обелял измамник обикаля големите вериги в района на столичния квартал „Дружба“ и използвайки стар трик връщане на ресто, лъже продавачките, научи „Телеграф“.

Мошеникът успява да вземе повече пари, отколкото трябва, използвайки схемата "short-change scam". Разчита на бързината и ловковстта си, разсейвайки касиерката и обърквайки я. Купува нещо за 3.50 лв.и подава голяма банкнота 100 лв. Докато касиерът започва да брои рестото от голямата банкнота - 96.50 лв., измамникът бързо казва: "О, чакайте! Намерих дребни! Ето, имам 50 стотинки, а ето и 5 лева. По-лесно ще е да ми върнете 100 лв.". В този момент продавачът вече е сметнал рестото в главата си. Умът му се обърква – трябва ли да вземе 50 ст. или 5 лв.? Трябва ли да върне 100 лв. или нещо друго? Докато говори бързо и разсейващо, измамникът прибира обратно първоначалната голяма банкнота от 100 лв., която продавачът все още не е прибрал в касата. Често я покрива с ръка или я "прихваща" заедно с дребните, които дава. Мошеникът подава 5.50 лв.и казва: "Ето, вземете тези 5.50 лв. и просто ми дайте кръгло 100 лв. ресто.". Продавачът е напълно объркан. Той забравя, че 100-те лева вече са му взети обратно. Смята, че измамникът му е дал 5.50 лв. и си е платил стоката (3.50 лв.), като иска 100 лв. ресто. Така заблуден касиерът връща 100 лв., смятайки, че му е останала 100 лв. банкнота, която всъщност е прибрана от измамника.

Захари Белчев