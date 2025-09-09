А дминистрацията за борба с наркотиците (DEA) на САЩ заяви, че е арестувала над 600 души по време на едноседмична операция, насочена срещу наркокартела Синалоа.

Според DEA арестите са били „с цел разбиване на картела Синалоа, един от най-жестоките и мощни наркокартели в света, отговорен за наводняването на Съединените щати с фентанил, метамфетамин, кокаин и хероин“.

През февруари администрацията на Доналд Тръмп определи мексиканския картел Синалоа, заедно със седем други групи, като чуждестранна терористична организация. Картелът остава една от най-значимите заплахи за обществената безопасност, общественото здраве и националната сигурност в САЩ, според изявлението на DEA относно арестите.

От 25 до 29 август агенти на DEA в 23 местни полеви подразделения и седем чуждестранни региона извършиха координирани действия по правоприлагане, които доведоха до арестите на 617 души, както и до изземването на 480 килограма фентанил на прах, 714 707 фалшиви хапчета, 2209 килограма метамфетамин, 7469 килограма кокаин, 420 огнестрелни оръжия, валута и активи на стойност близо 13 милиона долара, съобщи DEA.

„Тези резултати демонстрират пълната тежест на ангажимента на DEA да защитава американския народ“, каза администраторът на DEA Терънс Коул. „Всеки килограм конфискувана отрова, всеки долар, отнет от картелите, и всеки арест, който правим, представлява спасени животи и защитени общности. DEA няма да се откаже, докато картелът Синалоа не бъде разбит от горе до долу.“

„Десетки хиляди членове, сътрудници и посредници на Синалоа действат по целия свят, в поне 40 държави, и са отговорни за производството, преработката, разпространението и операциите, свързани с трафика на опасни и смъртоносни синтетични наркотици“, продължи DEA.

*Източник: GMA