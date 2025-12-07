В ърховният съд в Гърция потвърди присъдите на сводническа банда, държала непълнолетно българско момиче заключено в апартамент в Солун.

Бандитите са продавали нея и други девойки от Румъния като проститутки. Тримата са осъдени на 5 до 15 г. затвор. Групата е била разкрита от непълнолетна от български произход, чието име гръцките власти не обявяват. Тя успяла да избяга, когато ѝ било казано, че ще бъде изпратена в Германия, за да продължи да проституира там.

Италия

Момичето първо имало романтична връзка у нас, забременяло и родило. После зарязало мъжа си, оставило детето на близките си и заминало за Италия с наш сънародник, 12 г. по-голям от нея, в когото била влюбена. В Италия, както тя свидетелства, той „изработвал фалшиви документи за чужденци“, като и двамата нямали постоянна работа. Той я лъжел, че ще се ожени за нея, но първо трябва да заминат за Гърция, където й обещал да й намери добре платена работа.

Бой

Още на ферибота девойката разбрала, че ще трябва да прави секс за пари и когато се опитала да се възпротиви, партньорът й я пребил. Къде от страх, къде от любов тя се свила и приела.

След пристигането им в Гърция той ѝ казал, че ще се върне в Италия и я оставил в къщата на свой близък. След няколко дни двама непознати я закарали с кола до апартамент на главна улица в Солун. Там тя била приета от около 30-годишна албанка, която станала нейна сводница. Вечер идвали клиенти, които пиели и след това влизали при момичето. Пари за това обаче тя не получавала.

След време била заведена отново при хората, които я отвели при албанката. Там тя деляла стая с румънско момиче, но двете така и не успявали да се разберат заради езиковата бариера.

Налагало се да обслужва по трима клиенти на ден.

Бягство

В един момент обаче сводниците й съобщили, че ще я изпратят с автобус в Германия при друга българка, където ще продължи да работи като проститутка.

Една вечер момичето успяло да избяга, чупейки прозорец. Отишла в районното управление на полицията в Солун и казала всичко.

Така сводниците са разкрити и осъдени, а в петък Върховният съд отхвърли обжалването и ги остави в затвора с тежки присъди.