Т римата обвиняеми по делото за фаталния инцидент в Несебър, при който по време на парасейлинг загина 8-годишният Иван, се изправят пред Апелативен съд - Бургас, за да протестират мерките си за неотклонение, предава Dariknews.

На последното заседание на двама от тях беше определена мярка „задържане под стража“. Те настояват да бъдат освободени.

