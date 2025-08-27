П арашути не спират да хвърчат по морето седмица след трагедията край Несебър, когато 8-годишният Иван Делинов загина при падане от 50 метра в морето, научи „Телеграф“.

„След инцидента имаше 2-3 дни затишие, защото явно се постреснаха хората. Но това беше за кратко и сега, като погледна през прозореца, непрекъснато виждам как пак летят. Не ги ли е страх, или просто не знаят за случилото се...“, разказа за „Телеграф“ Здравка Маркова, която от години изкарва летата си в Св. Влас в апартамент с гледка към плажовете на Слънчев бряг и Несебър.

Опасната водна атракция, 30 минути от която струва 160 лв. за двама души, представлява парашут, на който летовниците са закачени с въжени колани. Парашутът същевременно е закачен с въже за моторна лодка, която го тегли в крайбрежната зона, а ползвателите се радват на гледка от над 50 метра височина. Пред „Телеграф“ миналата седмица шефът на звеното за разследване на авиационни и транспортни инциденти Христо Христов описа, че в момента реално никой не контролира точно този вид атракция. Така решението какви парашути, колани и въжета се ползват и на колко години са е оставено изцяло на фирмите, които предлагат тази услуга, и летовниците поемат огромен риск.

Това сега е на път да се промени, стана ясно вчера от думите на вицепремиера и транспортен министър Гроздан Караджов. Той съобщи, че се обсъжда промяна в наредбите, чрез която на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ ще се вмени задължението да проверява колани, въжета и парашути. „В момента агенцията следи само за изправността на лодката и разрешителното на капитана, докато в Гърция самото атракционно съоръжение, самият парашут също се проверява от тяхната служба“, обясни Караджов.

Същевременно премиерът Росен Желязков предупреди експертната група, натоварена с разработването на новите правила, да не действа „реактивно и панически“. „Решенията не трябва да бъдат за една или друга атракционна услуга, а да регламентират отговорността – административна и наказателна, на тези, които я предлагат“, каза още Росен Желязков. Той добави и че се обмисля въвеждане на „книжка“ за джет, както и възрастова граница от 18 години за управлението му.

