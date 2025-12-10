- Г-н Драганов, очертават се доста почивни дни около Коледа и Нова година, колко българи се очаква да пътуват по време на тези празници?

- За целия този период се очаква 720 000 пътувания да бъдат реализирани в България и около 160 000 в чужбина. В същото време прогнозите са да влязат в страната 170 000 чужденци. Среднодневно около Нова година очакваме 25 000 чуждестранни посетители да дойдат у нас. Интересът към тези почивни дни е много голям. Хората успяха много бързо да се организират да направят своите резервации, като една голяма част ще бъдат посещения при близки, роднини и приятели като става въпрос за Коледа и Нова година. Коледа е семеен празник, а Нова година се приема като корпоративен празник и тогава се събират колеги и приятели на различни места. Най-търсени са хотелите, които предлагат СПА и уелнес, съответно и малките семейни хотели, както и къщите за гости и вили. Хората, които имат втори дом, ще пътуват към тях. Масово тези, които имат възможност, ги сливат, като си взимат отпуск, за да не се връщат на работните си места в дните между двата празника.

- Колко се очаква да слеят празниците?

- Предполагаме, че тези, които слеят, ще са над 360 000. Това са хора със свободни професии, преподаватели, архитекти, юристи, мениджъри на малки предприятия и общо взето тези, които могат да си го позволят и техните работници, разбира се, ще слеят тези дни, за да се получи по-дълга ваканция.

- Как ще се отрази тази дълга ваканция на икономиката ни обаче?

- От пандемията насам вече сме свикнали. Тогава станахме свидетели, че работа може да се върши и от разстояние, особено за тези, които могат да работят през интернет. Тези, които са с непрекъснати производства и са свързани с транспорта, медицинското обслужване, отбраната и охраната, и тези, които са в туризма, ще бъдат ангажирани непрекъснато в тези дни, защото ще бъдат в обслужващата сфера. Те са около 180 000-200 000 души. Всички останали ще използват много интензивно свободното време. Това се вижда по заявките и резервациите и по самолетните полети, особено с Европа, но има много такива, които ще прекосят океана.

- Ще има ли много българи, които ще празнуват в екзотични дестинации?

- Не само. Например в Съединените щати и Канада, както с Европа, се сродихме и с тях. Когато казваме посещения при близки, роднини и приятели, имайте предвид, че в тези самолети ще видим много хора, които пътуват, за да се видят със свои роднини в различни части на света, и то не само на екзотични дестинации. Там дори числата не са толкова големи, когато става въпрос за Карибския басейн или Куба, Северна Африка, Дубай, Тайланд, Виетнам, за които отдавна пакетите са разпродадени и интересът е много голям. Това, което генерално може да кажем, че туризмът стои много стабилно, на фона на всякакви притеснения, които имаме или които чуваме за кризи у нас и по света, този сектор е много стабилен. Хората, които работят в туризма, са абсолютно готови за интензивна работа, не само за празниците, а за целия зимен сезон. По същия начин нашите контрагенти в чужбина, които изпращат туристи, са изключително добре и нещата се случват много точно.

- Кои дестинации са най-популярни на нашенци в този период?

- Най-популярни или там, където ще има над 1000 пътувания, са съседните страни. 56 на сто от пътуващите зад граница ще отидат към Гърция, Турция, Северна Македония и Сърбия и Румъния. Ще има ски пътувания и в Италия, Австрия, Швейцария, Франция и други дестинации. Общото число на тези пътувания с планина и ски е 6000.

- Колко се очаква да изхарчим за пътувания по време на тези почивни дни?

- Тези, които ще ползват хотели, ще платят между 160 и 380 лева за стая за празничните дни. Има, разбира се, пакети, които са много изгодни, те включват новогодишна вечеря, но и други хранения, както и използване на много възможности за СПА услуги. Също така има много атракции извън хотела и са свързани с това, което подготвят общините. В последните години посрещането на новата година и особено 2026-а във всички общини ще е свързано с много празнична обстановка, което не включва само забавления около елхата, а ще има коледни базари и голямо оживление. Празненства ще има и в най-малките населени места.

- Колко ще изхарчат българите, които ще пътуват в чужбина?

- Може да кажем, че в чужбина ще изхарчим същите пари, но в евро. Цените в евро започват да съвпадат, когато става въпрос за 4 или 5 звезди. В чужбина има изключително скъпи места за настаняване, които не се ползват масово от българи при организирани пътувания. Но като цяло, ако тук хотелът струва 80 лева на човек, в чужбина е 90 евро. Цените се движат в тези граници от 90 евро и могат да стигнат до 4000-5000 евро за стая на нощ. Най-скъпите места за Нова година се движат между 17 000 и 25 000 евро за нощувка. Големите атракции, които се продават, са в Мелбърн в Австралия, фойерверките, които са характерни за там, както и кристалният глобус на Таймс Скуеър в Ню Йорк, където билетите, за да се види отблизо кристалния глобус стигат до 3700 долара. Това е традиция, като при настъпването на годината се отбелязва със спускането по пилон на почти 6-тонното (5,4 тона) кристално кълбо на Таймс Скуеър.

- Ще има ли българи?

- Аз пътувам за Ню Йорк и най-вероятно ще бъда там. Не на тази цена, разбира се. Аз чета много впечатления и тези, които не са платили скъпите билети, трябва да чакат няколко часа да ги пуснат, когато влязат вътре и са в определен сектор, в който няма тоалетни и съответно е и студено, ако вали дъжд. Затова се замислям дали да гледам шоуто по-отстрани или да отида на следващия ден. Атракцията е голяма, но всеки сам трябва да прецени за себе си, защото не е само до пари, а това дали трябва да си причини тази радост.

- Кажете дали хората трябва да се притесняват от това, че от Нова година се въвежда еврото у нас?

- Хората могат да се притесняват безкрайно, но няма абсолютно никакъв проблем с преминаването към еврото. От една страна, защото голяма част от почивките се плащат предварително. Освен това банковите разплащания с кредитни карти няма да бъдат спирани и трето левовете ще бъдат използвани още много месеци, така че няма да има никаква разлика между плащането в левове при посрещането на 2025 година и при посрещането на 2026 г. Еврото ще бъде допълнителен нюанс за тези, които искат да си го причинят.

Това е той:

Завършил е средно образование в 7-о СПУ – София, през 1970 г.

Магистър е по специалност „Мениджмънт и маркетинг в международния туризъм“ в УНСС

Получава докторска степен в СУ „Св. Климент Охридски“

До края на 2021 г. заема академичната длъжност доцент в Катедра „Културно-историческо наследство и туризъм“ в УниБИТ

Работил е в хотели на различни позиции - от пиколо до директор дирекция във ВТО „Балкантурист“

Бил е главен изпълнителен директор на „Балкан Холидейз“ АД и президент на фирмите „Балкан Холидейз“ в много държави

Бил е зам.-министър по въпросите на туризма в Министерството на търговията и туризма и председател на Комитета по туризъм при Министерския съвет на Република България

Многократно е награждаван с почетни грамоти от асоциациите в туризма, а през 2021 г. е удостоен със специалната Годишна награда на Министерството на туризма „За цялостен принос в развитието, популяризирането и създаването на историческа памет за туризма в Р. България“

Понастоящем е директор на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма, в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии

Елена Иванова