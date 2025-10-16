Н ад 3000 незаконни сметища ни тровят. Толкова са локализираните места с отпадъци на територията на страната към края на август, съобщиха от Министерството на околната среда и водите в отговор на запитване от „Телеграф“.

Поводът е наводненията във вилно селище Елените като една от вероятните причини за него е посочено именно незаконно сметище и строителство върху дерето, по което трябва да се оттича водата от планината.

