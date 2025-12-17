П олицаи и лекари от Бърза помощ бяха вдигнати на крак, след като неадекватен мъж бе открит проснат в средата на Цариградско шосе в Пловдив. Той лежал неподвижен и дезориентиран, а шофьори и минувачи спирали уплашено, опитвайки се да разберат какво се случвало, писа TrafficNews.

На мястото първи пристигнал кметът на район „Източен“ – Емил Русинов, който повикал линейка и полиция, останал до пристигането на екипите и докато медиците успеели да стабилизират състоянието на мъжа.

Само след няколко минути специалистите успели да го свестят. Оказало се, че мъжът бил дрогиран с фентанил, мощен синтетичен опиат, който все по-често превръщал наркозависимите в неадекватни, „зомби-подобни“ същества на публични места.

Фентанилът е синтетичен опиат, до 100 пъти по-силен от морфина. На черния пазар често се смесвал с хероин или други наркотици без знанието на потребителя. Това обеснява защо толкова често случаи на свръхдоза завършвали драматично.