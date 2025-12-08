Т реньорът на Добруджа Атанас Атанасов изрази разочарование от пропуснатата победа при гостуването на ЦСКА 1948. Двубоят на стадиона в Бистрица завърши без голове, но последният в таблицата Добруджа изигра отличен мач и имаше ситуации да стигне и до трите точки. "Повече съм разочарован, че не спечелихме, отколкото да се радвам, че взехме точка. Имахме по-добрите положения. Проповядвам като поп всеки ден, че нашите качества не са по-лоши от другите отбори. С повече старание и динамика може да се надиграваме с всеки. Липсват ни класа и умения да завършваме атаките. Като точки сезонът не е добър, но като влагане, старание и израстване на играчите се представяме добре. Нашият отбор играе добре, мъчим се да играем футбол.

Добруджа се оказа по-грамотен отбор в Бистрица

През пролетта ни предстоят финалните мачове срещу съперниците от нашата черга, с които ще се борим за оставане в елита. Ще има хора, с които ще се разделим, но това ще го преценим след последния мач за годината за Купата срещу Ботев Враца на 14 декември. Купата не е приоритет за Добруджа, но ще се мъчим да спечелим мача с Ботев Враца", коментира Атанас Атанасов.

