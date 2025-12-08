Д обруджа завърши 0:0 и дори може да съжалява, че не победи ЦСКА 1948 в Бистрица. Мачът бе от последния 19-и кръг от есенния дял на Първа лига. Въпреки лекото териториално предимство на домакините и доста по-предната им позиция в класирането, на терена гостите от Добрич създадоха доста ситуации, но така и не успяха да реализират. Домакините също имаха своите шансове за попадение, в този мач нападателите на "червените" бяха доста тихи. ЦСКА 1948 остава на второто място в класирането с 37 точки. Добруджа завършва годината на последно място, но все пак отборът показа по-добро лице в последните кръгове.

Движехме се по-малко от съперника, обясни Иван Стоянов

В осмата минута ЦСКА 1948 можеше да поведе в резултата. Мамаду Диало открадна топката от Йонатан Куеро и напредна, след което стреля. Ударът му премина покрай левия страничен стълб, а нападателят на "червените" имаше възможност и да подаде на непокрит съотборник в наказателното поле. Пет минути по-късно Томаш Силва отправи коварен изстрел от дистанция към десния ъгъл, който бе спасен от Димитър Шейтанов в последния момент.

Атанас Атанасов съжалява, че Добруджа не спечели в Бистрица

Антон Иванов стреля по-диагонала в 21-ата минута, но Шейтанов се намеси при опит, насочен към десния ъгъл. 13 минути по-късно Диало показа добра игра с тяло в пеналтерията и отправи удар към левия ъгъл от земята, който премина покрай страничния стълб. В 36-ата минута защитник на ЦСКА 1948 изчисти кълбото в тялото на Матеус Леони, който напредна по левия фланг. Центрирането му бе избито от Шейтанов, но се озова право в Силва. Ударът му премина над напречната греда.

Милчо излезе от житата

Три минути след началото на втората част Медина центрира, а Галин Григоров увисна. Браян Собреро не успя да се възползва от грешката на стража на гостите. Последваха доста по-скучни минути. Така времето се изтърколи и мачът си завърши 0:0.

