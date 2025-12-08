Н ападателят на Добруджа - Милчо Ангелов, се разделя с клуба, съобщиха колегите от Gong.bg. Решението е било взето в последните часове, а футболистът вече е уведомил ръководството за намеренията си. За момента не се разкрива причината за решението на тарана, а от Добруджа засега не коментират официално раздялата. Ангелов пристигна на стадион „Дружба“ през януари 2025-а година и имаше договор с тима до идното лято.

Добруджа се оказа по-грамотен отбор в Бистрица

От началото на кампанията 30-годишният нападател има четири гола в 16 мача във всички турнири, а през миналия сезон се отчете с цели 12 попадения и една асистенция в 16 мача от Втора лига. Той се превърна в една от ключовите фигури в състава и напускането му ще наложи промени в атаката на добричлии, която е най-нискорезултатната в елита с едва 13 отбелязани гола.

В кариерата си Ангелов е играл за Черноморец Бургас, Литекс, ЦСКА, Славия, Етър Велико Търново и Царско село у нас, а в чужбина е носил екипа на ръмуънските Брашов, Арджеш и Решица.

