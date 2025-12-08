Н аставникът на ЦСКА 1948 – Иван Стоянов, коментира равенството срещу новака Добруджа в мач от 19-ия кръг на Първа Лига. Той не остана доволен от факта, че тима му не е успял да се разпише, но като цяло даде положителна оценка за представянето на „червените“ през есента.

Добруджа се оказа по-грамотен отбор в Бистрица

„Жалко, загубихме две точки. През първото полувреме отстъпихме в агресията, движехме се по-малко от съперника. При тази ситуация, ако беше станал гол при ситуацията с Диало, по друг начин щяха да се развият нещата. Не мога да кажа, че е имало умора, подценяване никакво. Излязохме да си спечелим мача, помъчихме се по всякакъв начин, но днес не ни се получи. Теренът не бе един от най-леките, не е оправдание“, каза той.

„В края на годината всеки един отбор и играч има натрупана умора. Трябваше да рискуваме и да включим втори нападател, но и това не ни помогна. Мисля, че доста добър полусезон. Никой не е очаквал да се представим така. Апетитът идва с яденето, ние се стремим към най-високото“, допълни Стоянов.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX