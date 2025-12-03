С портно техническият директор на ЦСКА Бойко Величков увери феновете, че клубът върви в правилната посока. Той сподели това след официалното откриване на новия клубен магазин на "армейците" в София.

"ЦСКА стъпка по стъпка прави нещата по начин, по който да доближи клуба до европейските стандарти. Като маркетинг стратегии, връзки с привържениците си. Тук няма да бъдат продавани само артикули. Тук всеки армеец ще може да се почувства като част от "червеното" семейство. Ще има доста носталгични моменти, свързани с ретро колекции. Това е големият плюс - този магазин е отворен максимално към привържениците ни”, сподели Величков.

„Българският фен е зажаднял за такъв топ отношение и се радвам, че ЦСКА е клубът, който дава пример в много отношения. Спортно-технически също се опитваме да си вършим работата по начин, по който да отговори на стандартите на ЦСКА.“

„ЦСКА реагира своевременно за Любослав Пенев, с лични контакти, с откриването на дарителска сметка, с призив за помощ. Днес тази кампания продължава на стадиона. Всички знаем какво е Любослав Пенев за ЦСКА и за българския футбол. Всички знаем какъв характер има и се надяваме да му помогне в тази битка. Колкото по-обединена е футболната общност, толкова по-добре за всички", завърши Величков.