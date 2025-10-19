Ц СКА 1948 победи с 1:0 Локомотив София в столичното дерби от 12-ия кръг на Първа лига.
Единствения гол в „Надежда” вкара бразилската резерва Елиас Франко в 74-тата минута.
С 8-ия си успех "червените" от Бистрица, които днес играха в бяло, събраха 26 точки и еднолично излязоха на второ място във временното класиране, на 3 от лидера Левски и на 3 пред Лудогорец и Локо Пловдив.
За „железничарите” пък това беше 8-и пореден мач без победа. За последно възпитаниците на Станислав Генчев, които са 11-и с 12 точки, спечелиха на 10 август с 1:0 срещу Ботев Пловдив на „Колежа”.