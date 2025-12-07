Л евски завърши есента в Първа лига с успех 3:1 над Спартак Варна. "Сините" този път стартираха с правилните 11 и направиха това, което феновете очакваха от тях. Евертон Бала в 21-ата и 45-ата от дузпа се очерта като голмайстор №1 на тима през есента с 9 попадения в елита. Той обаче трябваше да бие два пъти от бялата точка, за да успее. Ковальов първо го хвана на кука, но се оказа, че и двата му крака са били пред голлинията.

Майкон се разписа в 51-ата минута за 0:3 под проливния дъжд в Морската столица, а Георги Стояновски върна едно попадение за варненци. Сангаре и Костадинов си изкараха жълти картони и пропускат двубоя с Витоша за Купата в четвъртък. Левски пък ще зимува не само като лидер, но и с 13 точки преднина пред ЦСКА.