Б ившият изпълнителен директор на ЦСКА Емил Данчев каза мнението си за случващото се в "червения" клуб в навечерието на решителния мач с Локомотив София за Купата на България. Данчев, който дълги години беше мениджър на Димитър Бербатов, каза големия проблем на ЦСКА и подсказа каква ще бъде най-добрата селекция.

„Очаквам мачът да е тежък и за двата тима с оглед на зaлога. За ЦСКА Купата е отново вариант за спасение на сезона. По-рано през сезона „червените“ не успяха да победят Локомотив, а и играта тогава бе много равностойна. От „армейците“ се иска да взимат такива мачове със самочувствие и без напрежение. В ЦСКА няма лидери в момента, от там идва проблемът. Лидерът трябва да българин, който знае какво означава този отбор, но вярвам, че Христо Янев ще намери такъв. Липсва ми поемането на отговорност в този отбор в трудните моменти, като в мача с Черно море, например, а уж имаме качествени футболисти. Например в Левски имат трима-четирима лидери, като Костадинов, Кристиан Димитров, Светльо Вуцов.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ

