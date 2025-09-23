С ъмнения, че един от уж основните футболисти на ЦСКА не е съвсем контузен са се появили малко след поредния гръмовен провал – 1:1 с домакина Ботев Враца късно в понеделник, съобщиха за Telegraph.bg два проверени източника.

Централният защитник Лумбард Делова мистериозно се оказа извън групата за мача в сърцето на Северозапада, като междувременно се появиха информации, че е получил мускулно разтежение.

При предната си подобна травма косоварият обаче игра за националния отбор на своята страна в световните квалификации с Швейцария (0:4 на 5 септември) и Швеция (2:0 на 8 септември).

Преди това пък Делова заяви, че иска да разтрогва договора си с ЦСКА.

Днес - 5 дни преди съобтното гостуване на Локо София в 10-ия кръг на Първа лига, от клуба обявиха, че той ще трябва да мине допълнителни медицински прегледи .

Впрочем, мускулното разтежение е една от най-разтегливите и разпространени сред футболистите контузии при всякакви теренни и извънтеренни обстоятелства поводи.