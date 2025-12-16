Diema Sport

18:00 Годината на ЦСКА1948

19:00 Годината на Арда

20:00 Годината на Черно море

21:00 Дневник НБА

Diema Sport 2

19:00 Обзор на кръга в английската Висша лига

20:00 Премиър Лийг Токшоу

22:00 Кардиф – Челси, четвъртфинал в Карабао къп

Diema Sport 3

18:30 Обзор на кръга във Втора Бундеслига

MAX Sport 1

15:00 Волейбол: Сада Крузейро – Осака, световно клубно първенство, мъже

19:00 Баскетбол, Еврокупа: Лиеткабелис Паневезис - Кемниц

21:00 Баскетбол, Евролига: Апоел Тел Авив - Цървена Звезда

MAX Sport 2

18:30 Волейбол: Перуджа – Суехли, световно клубно първенство, мъже

21:15 Баскетбол, Евролига: Олимпиакос - Валенсия

MAX Sport 3

18:30 Калчо мания

19:45 Баскетбол, Евролига: Фенербахче - Панатинайкос

22:00 Баскетбол, Евролига: Париж - Барселона

MAX Sport 4

22:00 Гуадалахара – Барселона, Купа на Краля

RING

22:00 ПСВ Айндховен - Гелдерс Веенендаалсе, Купа на Нидерландия

EUROSPORT

15:00 Снукър: Шотландия оупън, първи кръг

21:00 Снукър: Шотландия оупън, първи кръг

EUROSPORT 2

18:30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Куршевел, слалом, I манш, жени

21:15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Куршевел, слалом, II манш, жени
 

тв спорт програма