М айка за втори път на 45 г. стана най-успешната американска фигуристка Мишел Куан. Петкратната световна шампионка и сребърна олимпийска медалистка от Нагано'98 сподели в социалните мрежи, че Коледата е подранила в дома й.

Мишел, чиито родители са емигранти от Хонконг, показа на последователите си новородената Дела Роуз Куан, включително и в прегръдките на голямата си щерка Калиста, дошла на бял свят на 5 януари 2022 г.

„Сърцето ми се удвои за миг в момента, в който я гушнах в ръцете си, а да видя как дъщеря ми влиза в болницата, за да се запознае със сестричката си, ме разплака. Винаги съм мечтала да имам деца и когато Калиста се появи на бял свят, вече бях безкрайно благодарна за чудото, което преди това ми се струваше невъзможно след години опити. Да стане отново същото беше своеобразно влакче на ужасите и съм безкрайно благодарна на моята любов, с която имам късмет да споделям живота си, на семейството си, без което не бих била тук, и на невероятните лекари, които помогнаха това чудо да се случи. След повече от десетилетие надежда все още не мога да повярвам, че този момент е реален“, написа Куан, която не уточнява кой е партньорът й.

От 2013 до 2017 г. тя бе омъжена за Клей Пел (44), американски адвокат, военен офицер и бивш директор по стратегическо планиране в щаба на Националната сигурност в Белия дом. През 2014-а той не успя да стане губернатор на Роуд Айлънд. Самата Куан пък направи кариера като дипломат, като от 2022 г. до тази година беше посланик на САЩ в Белиз.

Относно борбата си с безплодието Мишел, която натрупа огромна популярност в родината си и в Китай по време на своята кариера, добави: „Като олимпийка насилвах тялото си до краен предел и бях изумена от силата му - но да нося нов живот ме докара до още по-голям възторг. Имаше моменти на разочарование от това колко малко мога да контролирам тялото си - смиряващо напомняне, че плодовитостта е нещо, което никой от нас не може напълно да предвиди“.

Накрая звездата направи и трогателно обръщение: „До всички майки, бъдещи майки и жени и семейства, които се борят с безплодие или се молят да изградят семейство – знам през какво преминавате и се надявам да се чувствате обичани и подкрепяни във всяко едно отношение, докато се справяте с това пътуване“.