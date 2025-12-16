Г оляма лична трагедия изживява красавицата Рафаела Фико.

37-годишната италианка очакваше бебе от новия си любим Армандо Ицо. Защитникът на Монца обаче съобщи смазваща новина в профила си в Инстаграм: „Понесохме сериозна загуба. Нашето 5-месечно момче ни напусна толкова рано. Ще остане завинаги в нашите сърца“.

В допълнение 33-годишният Армандо помоли за уважение и тишина в тежкия момент, като допълни, че всякаква форма на спекулации е неуместна.

Футболистът и Рафаела обявиха, че очакват първото си общо дете в началото на ноември. Иначе и двамата вече са родители. Къдрокосата Фико има 12-годишна дъщеря Пия от Марио Балотели, а Ицо е баща на две момичета от бившата си съпруга Кончета.