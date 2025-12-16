Бъдещето на Кристиан Димитров ще бъде решено от семейството му, научи „Мач Телеграф“. Както е известно, той получи оферта от Левски за нов договор, но се дърпа. И на „Герена“ няма да го чакат вечно. Според запознати тежката дума ще има баща му Трайчо. Така, както бе и през 2020 година, когато таткото избра Кристиан да продължи кариерата си в Хайдук Сплит. Там обаче нещата не му се получиха и в крайна сметка Димитров си тръгна като свободен агент от хърватския гранд. От това се възползваха „сините“, които успяха да възстановят кариерата му. Така в момента Димитров е един от основните играчи на тима. Върна си и мястото в националния отбор. Баща му обаче е бил примамван от различни мениджъри, които чертаели в момента светло бъдеще за Кристиан. И твърдели, че сега е времето да се пробва още веднъж в чужбина. През февруари той ще стане на 29 години и все още може да се продаде добре навън като лични условия.

