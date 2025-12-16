Г ригор Димитров започна подготовка за новия сезон в Дубай, но явно гаджето Ейса Гонсалес страшно му липсва. Влюбените прекараха последните месеци почти непрекъснато заедно заради разкъсването на гръден мускул, което извади тенис звездата от корта след „Уимбълдън“.

По време на ваканцията си той заведе мексиканката в Коста Рика и в луксозен курорт сред снеговете на Алпите, но вече е време двамата да се върнат към задълженията си. 34-годишният Гришо обаче разкри чувствата си към Ейса (35), публикувайки кадър, на който той си мие зъбите и си бъбри с нея. „Липсвате ми, хора“, написа бившият №3 в света по адрес на Гонсалес и дакела им Пеперони.

В ОАЕ Димитров се срещна с приятелката си Самар Джашан Сатамиян, с която успя да запознае Ейса през есента. 54-годишната дама е известна художничка, лайфкоуч и спортен психолог. Няколко нейни картини красят дома на българина в Монако. Сега тя подари на Григор картина, посветена на зодията му Телец.

Роденият на 16 май 1991 г. към снимката си с нашия Самар, която е палестинка, написа: „Постоянна сила, тиха мощ – енергията на Телеца в пълния си блясък“.