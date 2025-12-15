П оп звездата Марая Кери ще бъде първата музикална звезда на откриването на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо, съобщиха организаторите.

Изявата на петкратната носителка на „Грами“, известна по цял свят с хитовете, ще бъде сред централните фигури в шоуто на ст. „Сан Сиро“ на 6 февруари. Церемонията по откриването е създадена и продуцирана от студиото на Марко Балич. Тя ще включва изпълнения на международни артисти, както и елементи, отбелязващи италианската култура и иновации.

Кери и друг път е участвала в спортни събития. Преди Супербоул през 2002 г. тя изпълни химна на САЩ, а следващата година бе поканена и на мача на звездите в НБА. Дебютира и с песента си Save the Day преди финала на Откритото първенство по тенис на САЩ за жени през 2020 г. Но изпълнението преди Зимните олимпийски игри ще бъде първо в нейната блестяща кариера и ще последва стъпките на Селин Дион и Лейди Гага, които пяха на церемонията по откриването на Олимпийските игри Париж през 2024 г.

На игрите в Италия ще бъде и друго голямо име в музиката - Снуп Дог. Рапърът бе обявен за „почетен треньор“ на отбора на САЩ.

„Спортистите от отбора на САЩ са истинските звезди - аз съм с тях само за да ги аплодирам, да ги вдъхновя и може би да споделя малко мъдрост отстрани. Този отбор представлява най-доброто от това, което спортът може да бъде: талант, сърце и хъс. Ако мога да внеса малко повече любов и мотивация в това, това ще е победа за мен“, сподели Снуп Дог.

От комитета на САЩ заявиха, че рапърът „ще вложи характерния си хумор и сърце“, за да мотивира и вдъхнови американските спортисти, и че ентусиазмът му към олимпийското и параолимпийското движение е заразен.