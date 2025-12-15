Л удогорец победи без напрежение с 3:1 Септември в двубой от 1/8-финалите на турнира за Купата на България. Eрик Маркус и Квадво Дуа на два пъти се разписаха за успеха на "орлите". Почетното попадение за столичани бе дело на Стоян Стоичков. Жребият за 1/4-финалите в надпреварата е в четвъртък, 18 декември. Тимовете, които се класираха за тази фаза, са Левски, Арда, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, ЦСКА, Ботев Враца, Локомотив Пловдив и Лудогорец. Срещите ще се играят в периода 10 - 12 февруари.

Лудогорец поведе в резултата още в 7-ата минута. Ерик Маркус центрира отдясно в наказателното поле, където Себастиян Уейд отигра неубедително, а за Квадво Дуа остана най-лесното - да прати топката в опразнената врата. Само четири минути по-късно "орлите" вкараха и второ попадение. Ерик Маркус бе изведен от Сон и останал очи в очи с Владимир Иванов го преодоля за 0:2.

Веднага след подновяването на играта Бертран Фурие бе близо до попадение, но уцели напречната греда. Серджио Падт не се затрудни с изстрел на Николас Фонтейн в 50-ата минута.

Текпетей изведе Ерик Маркус, а авторът на второто попадение видя, че вратарят Владимир Иванов е излязъл, за да го спре и пусна към Квадво Дуа, който завърши атаката с попадение в опразнената врата.

Домакините върнаха едно попадение в 77-ата минута, когато Стоян Стоичков нахлу на скорост в наказателното поле, където прати центрираната от Джамов топка в далечния ъгъл - 1:3.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX