Т реньорът на Локомотив София Станислав Генчев сподели, че нулевото равенство у дома срещу Арда е справедливо. Той добави, че в подобни условия, в които се игра срещата, трудно може да се вкара гол. "Беше труден двубой и за двата отбора заради лошите условия. Теренът не предразполагаше да се играе футбол. Двата отбора използвахме един и същи начин за провеждане на мача. Справедлив резултат. В такива условия трудно може да се вкара гол - от статично положение или центриране.

Локо София и Арда се накаляха

Когато Арда не ни пресираше дълбоко, можеше да напреднем, но на този терен се налага да се играе с дълги топки. Анте Аралица липсва, но компенсираме неговата липса. Смятам, че футболистите са добре подготвени. Нямам притеснения дали някой ще излезе или че мачовете са през няколко дни. Реян Даскалов излиза с наказание, но Кацаров се завръща и не смятам, че ще имаме проблеми от това естество", каза Генчев.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX