Л окомотив София и Арда откриха кръга в Първа лига с тежко 0:0 в столичния квартал Надежда. Калта, единборствата и болежките властваха в срещата, която да си кажем честно, бе доста скучна. В класирането двата отбора остават съответно на девето и десето място. Локо и Арда имат по 20 точки в актива си.

Първите 10-15 минути минаха изключително спокойно за двамата вратари Мартин Величков и Анатолий Господинов. Домакините имаха претенции за игра с ръка на Джелал Хюсеинов, но главният съдия Великов и помощникът му на ВАР Минев не счетоха аргументите за основателни. Най-доброто положение в мача дойде малко преди почивката и бе на сметката на гостите от Арда. Центриране от левия фланг намери Андре Шиняшики в наказателното поле. Крилото веднага потърси Патрик Луан в малкото наказателно поле, където Величков спря бразилския нападател от почти сигурен гол с навременна реакция.

В началото на втората част силен удар на Бирсент Карагарен от фал прелетя над вратата на Величков, който изглеждаше, че все пак бе покрил рамката си. Току преди изпълнението на крилото главният съдия Мартин Великов имаше нужда от лекарска намеса, тъй като се хвана за крака, вероятно схващайки се. Около четвърт час преди края Арда отново създаде нелош шанс за гол. Андре Шиняшики стреля в близкия ъгъл на Величков след хубава комбинация със Светослав Ковачев, влязъл от пейката. И в този случай Величков внимаваше и спаси опита на острието на "сините" от Кърджали.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX