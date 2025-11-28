Т реньорът на Арда Александър Тунчев даде своето мнение след равенството 0:0 срещу Локомотив София от 17-ия кръг на Първа Лига. "Труден мач, повече битка, футбол трудно можеше да се играе. Доволен съм от играчите, трябваше да се приспособим. Създадохме няколко ситуации, не много, но не успяхме да ги завършим по най-добрия начин", заяви той.

Локо София и Арда се накаляха

"Решихме да вкараме Феликс заради физически проблеми, Виячки също имаше проблеми, трябваше да изкараме Серкан. Ще искаме да се възстановим няколко дни и тогава ще решим дали да правим промени за следващия мач", добави Александър Тунчев.

