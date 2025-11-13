Н ай-скъпото лятно попълнение на ЦСКА – Леандро Годой, започна да навлиза във форма и в последните си 4 мача има 3 гола с екипа на „армейците“. Справка в статистиката обаче показва нещо много любопитно за аржентинеца. Той е футболистът в Първа лига, който най-често обстрелва вратата на противниците. От началото на сезона Кошмара има цели 53 удара, от които обаче е отбелязал само 4 гола. Това показва, че само 7.55% от изстрелите му се превръщат в гол. Трябва да отбележим, че от 15 кръга, Годой е участвал в 14 мача – 3 за Берое и 11 за ЦСКА. Аржентинецът пропусна един двубой след трансфера си от Стара Загора в София поради бюрократични причини. Другият нападател на „червените“ - Йоанис Питас, също стреля много – цели 40 пъти, от които е вкарал 6 гола. Неговият процент е много по-добър от този на Годой – 15%.

Иначе веднага след Кошмара в Първа лига се нарежда Ивайло Чочев от Лудогорец.

Цялата разработка четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX