Т реньорът на Черно море – Илиан Илиев трудно скриваше разочарованието си след отпадането от Арда в турнира за Sesame Купа на България. Според него играчите му са загубили мача в главите си още преди първия съдийски сигнал. "Ние влязохме по-добре на този терен и може да бъде отборът, който се адаптира по-бързо начина си на игра, спечели и това беше Арда. Първото полувреме с две преминавания на центъра допуснахме гол. Както теренът ни помогна срещу ЦСКА, сега ни попречи. Честито на Арда. Изиграха мача на този терен, както трябва. Вторият абсурден гол ни разстрои. Третият вече дали с него, или без него – нямаше значение.

Арда потопи кораба на Илиян Илиев

През целия сезон не показахме постоянство. Правим 2-3 добри мача и след това има спад. Трябва да подобрим това нещо. Мачът с ЦСКА трябваше само да ни даде импулс, а то стана обратното. Предварително го загубихме мача с Арда в главите си. В този момент няма нито изходящи, нито входящи трансфери. Ще има, ако се разделим с хора, на които ясно сме им казали, че не ги искаме в отбора. Те обаче не искат да си ходят, защото Варна е хубав град, море, пясък. Ако успеем по някакъв начин да се разделим с тях, ще вземем нови. Ако не успеем, няма да вземем никого.

Имам нужда от почивка, но съм го казвал и преди. Независимо дали побеждаваме, дали сме втори, трети - сезоните ги караме с 12-13 човека. Надяваме се през втория полусезон другите да дадат малко повече. Трябва да имаме по-голяма група от футболисти. Няма футболист, който да задържи формата на добро ниво през целия шампионат. Винаги сме били максималисти. В Европа ни се падна отбор, който едва ли някой български тим би го отстранил“, заяви Илиев.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX