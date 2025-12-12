А рда стана вторият сигурен четвъртфиналист в турнира за Купата на България. Тимът от Кърджали потопи кораба на Илиян Илиев и го размаза с 3:0 насред "Тича". Така след мастърклас от Александър Тунчев тимът се присъедини към Левски в следващата фаза.

В началните минути на срещата липсваха опасни ситуации пред двамата вратари. Черно море опита няколко атаки, но без успех в седмата минута атака на домакините завършва с неточно центриране на Георги Лазаров. Две минути след това центриране на Васил Панайотов в наказателното поле на Арда бе избито от защитник. След четвърт час игра Николай Златев центрира от корнер и след разбъркване в наказателното поле топката попадна на крака на Васил Панайотов, но след рикошет спасяването за Анатолий Господинов се превърна в рутинно.

Арда поведе в резултата в 28-ата минута. Вячеслав Велев проби отляво и пусна към Андре Шиняшики, който майсторски прати топката във вратата на Кристиан Томов.

В началото на втората част Арда увеличи аванса си. Берх Бейхан сбърка, позволявайки да му отнемат топката, а след това и Кристиян Томов допусна неточност, която позволи на топката да влезе във вратата му в 50-ата минута. Само три минути по-късно Арда вкара трети гол. Феликс Ебоа Ебоа с глава засече центриране на Антонио Вутов за 3:0. Томов се опита да се намеси, което породи претенции отт Черно море, че топката не е преминала голлинията, но на този етап от турнира няма ВАР.

До края Черно море бе стъписан и не успя да реагира

