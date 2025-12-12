Т реньорът на Арда Александър Тунчев остана доволен от успеха на своя тим с 3:0 над Черно море в двубой от осминафиналната фаза на Купата на България. "Успяхме да устоим на първоначалния натиск на Черно море, не допуснахме някакви сериозни положения пред нашето наказателно поле. Андре Шиняшики вкара страхотен гол. Отбелязахме втори и след това трети гол", сподели той. "Направихме добър завършек на годината с победи над водещите победи. Можем да направим съпоставка като започне пролетният дял. Беше прекалено рано, за да бавим мача. Ако остават 1-2 минути, окей. Няма нужда от бавене на играта, нужен е феърплей", добави специалистът.

Арда потопи кораба на Илиян Илиев

"Не мога да кажа нищо конкретно в момента за изходящи и входящи трансфери. Ще имаме разговори с ръководството. Ще ни трябва нападател, със сигурност, след тази контузия на Георги Николов. Мисля, че изпращаме една страхотна година. Влязохме в историята на Арда, играхме плейоф за влизане в групова фаза на европейски турнир. Може би есента не се намирахме в най-добра ситуация и имахме колебания, което беше логично след мачовете в Европа. Донякъде и ние треньорите може да не сме успели да мотивираме футболистите, които на свой ред може да са мислили, че с лекота ще печелим. Лутахме се в период, но се съвзехме. Весели празници на всички!", завърши Тунчев.