В елислав Вуцов взе отношение по скандала със сина си Светослав, който обяви отказването си от националния отбор заради отношението на треньорския щаб към него. В своя подкаст той представи своята позиция и разказа за нещата, които са се случили по време на лагера преди мачовете с Турция и Испания.

Ето какво каза Вили Вуцов:

„Първият ми въпрос към него беше „Плачеш ли?". Защото си знам гласа на детето, не знам какво са го правили, но той беше почти разплакан всеки път. Накара ме да се обадя на един играч, момчето ми каза: „Бате Вили, ако аз съм на неговото място – по един юмрук и си тръгвам“.

Това, което го правят, е позор. При връщането от Испания говорих с друг човек, който е бил всеки ден там – той ми каза: „Евала на Светльо, излезе голям мъжкар“.

Като баща мога само да кажа „Този тормоз е бил нон-стоп. Няма да вадя неща „от кухнята“.

Ден преди мача с Испания ми каза: „Тате, категоричен съм, че искам да си тръгна“. Казах му „Изчакай този мач – играеш-не играеш, като си дойдеш, ще помислим.“ – „Не, аз не се чувсвтвам добре. Чакат ме всяка секунда нещо да сбъркам.“

Едно закъснение от 5 минути – „Системно нарушение на дисциплината“, чухме от г-н Димитров – ако това е недисциплинираност – приемам, платил си е глобата.

Нека проверят обаче в Левски има ли дисциплинарни провинения.

За мен го пуснаха срещу Испания като титуляр с двама дебютанти в защита, за да го смачкат. Ако играехме срещу друг тим, нямаше да го сложат.

Кацнал е на летището, говорил е с Божидар Митрев, Хулио Веласкес и Наско Сираков на „Герена“. Разбрах за случващото се от декларацията му, след 3-4 часа. Чух го и само му казах „Не давай изявления, но вземете някакво становище.“ Излязоха приказки, че Божидар Митрев е интригант, лош човек…

Един от хората, на които Светльо дължи най-много е Божидар Митрев. Той промени манталитета и работата му. Жената на Божидар е страхотен психолог, Светльо работи с нея всеки ден, те са го приели в семейството си като тяхно дете. И цялата промяна в живота си дължи на тях.

Чухме се с Божката в понеделник и той ми каза под сурдинка „Светослав има голям проблем, треньорите са го нападали непрекъснато. Имам информация от други хора в щаба. Като свърши мача, ще изляза с декларация, ако Левски не ме подкрепи, си напускам рабтата“. Разговорът ни е към 12 и нещо - един без нещо вечерта. „Смятам, че ще играе утре. Няма да успеят да го бутнат, защото е добре погдготвен“, каза ми Митрев. И от 1 до 5 часа му е правел скаутинг. Нещо, което треньорът на вратарите в националния тим, или не е чувал или ако го е чувал, не го е направил заради него. В националния отбор преди мача с Испания никой не му е дал и една стотна скаутинг. Божидар му го направи, без да знае дали го играе.

Аз като баща го подкрепям, няма да кажа прав ли е или не. Смятам, че Светослав не си е затворил вратите за националния отбор. Ако някой го търси, много точно им го е казал, явно висшето му образование му се е отразило добре. – „Аз ще тренирам и ще се готвя, и ако искате да ме търсите, ме потърсете наистина. А не са отбивате номера, да ме хвърляте вътре и да ме чакате само да сбъркам. Да се хвърля на сапунчето, да падна в банята и да си счупя главата". Защото тоя мач е игран в младежкия национален отбор.

България е ей толкова мъничка, футболният ни свят е още по-мъничък, и кой където седне да говори, се чува.

И приказките „Това смешното вратарче на Левски ще му смачкаме психиката, „Тоя палячо, докато не го изпишем, няма да го оставим.“

Нека от ръководството да пита „Вярно ли е или не?“ И ако ми се обадят на мене, ще им кажа кого да питат. И свидетелите няма да са един-двама, а десетки, дори стотици.

Когато един футболист не е желан, не го каниш. Вие се отървавате едно зло, той е такъв в декларацията си, оправете се без него“, заяви Вуцов.