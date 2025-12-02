М арчо Дафчев бе част от един знаменит отбор на Локомотив София, с който игра в квалификациите на турнира за Купата на УЕФА през 2006. Там той отбеляза забележителен гол от пряк свободен удар срещу нидерландския гигант Фейенорд. На Локомотив Сф му предстои гостуване в Монтана, очакванията си за него Дафчев коментира пред „Мач Телеграф“:

„Нов отбор, нови хора, нов треньорски щаб, но мисля, че са в правилната посока. Играха в много тежки условия с Арда, но сега се надявам, че времето в Монтана няма да е фактор и ще победят на Огоста. Ще срещнат отпор със сигурност, познавам Нанков, подготвил си е играчите и за този мач, както срещу съименниците от Пловдив. В Първа лига няма лесни мачове, мисля че всички се убедихме в това, всеки играе за някакви точки и първенството е доста конкурентно. Стабилността в защита трябва да е стандарт за един отбор, но за да са доволни феновете, се иска атрактивност в атака".

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ

Цялото му изказване четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

