Д нес Локомотив Пд и Ботев Пд влизат в големия мач помежду си, водени от своите лидери – Димитър Илиев и Тодор Неделев. И двамата, особено капитанът на „смърфовете“ имаха здравословни проблеми и пропуснаха мачове от началото на сезона, но се очаква да си влязат в ролята на водещи фигури и да поведат съотборниците си в голямата битка. А в нея да направят още една крачка към историята.

Ако успее да се разпише веднъж в предстоящото дерби, Димитър Илиев ще го направи за шести път в кариерата си. С това ще се изравни по голове срещу Ботев Пд с легенди като Христо Бонев и Иван Кънчев. Засега за Локомотив Пд с над 6 гола в Битката за Пловдив е само Георги Василев-Гочо с 12 гола.

