Локо София започна сезона с надежди за нещо различно, но ситуацията вече напомня на най-лошите дни от сезон 2023/24. След като Веселин Стоянов наследи като собственик Иван Василев през лятото на 2024 година той започна промените в клуба, осигури много по-добро финансиране, вече го няма проблемът със забавянето на заплати, вдигна се нивото на селекцията. Миналия сезон трябваше да е преходен и се очакваше да е труден, както и стана в крайна сметка. Очакваше се в този Локо да се вдигне на съвсем различно ниво. „Червено-черните“ стартираха с две победи и две равенства срещу силни с съперници. След това обаче „железничарите“ влязоха в игрова и точкова криза и вече осем мача нямат победа. В този период те записаха четири равенства и четири загуби, като много обезкуражаващо за феновете е, че пораженията бяха в столичните дербита със Славия, Левски, Септември и ЦСКА 1948. Освен това тимът е изключително безпомощен в атака, където има едва пет гола в последните си осем двубоя, като в пет от тях изобщо не се разписа. Сухият период съвпада и с отсъствието на Анте Аралица, който в четири от въпросните срещи изобщо не игра, а в други четири влезе само като резерва за четвърт час или малко повече.

Самият Станислав Генчев най-черната си серия в треньорската кариера, като за първи път стигна до осем поредни двубоя без успех. Предният му най-тежък период пак бе в Локо София като в периода 15 април – 14 май 2023 година регистрира седем поредни срещи без победа, включително и два двубоя за Купата. Тогава „червените“ направиха ремита с Арда и ЦСКА 1948, като също така паднаха от тези два тима, както и от Лудогорец, Хебър, Ботев Враца.

Иначе Генчев стартира с шест поредни мача без успех в богатия Ботев Пд на Зингаревич, което в крайна сметка доведе до уволнението му. В значително по-слаб тим като Крумовград най-негативната серия на Генчев бе четири мача без триумф.

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ

